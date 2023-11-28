На юге России эвакуировали почти тысячу человек

Министерство чрезвычайный ситуация (МЧС) России сообщило, что в Южном федеральном округе эвакуировали порядка тысячи человек из зон подтопления.

По данным ведомства, из-за непогоды в регионе эвакуировали 995 человек, среди которых 179 детей.

В воскресенье, 26 ноября, на Крым, Севастополь, Краснодарский край и Дальний Восток обрушился сильнейший ураган, в результате которого были повреждены инфраструктурные объекты, улицы.

Известно у двух погибших из-за урагана. Один мужчина скончался в Судаке, тело другого обнаружили в Сочи.

Как ранее сообщал советник главы Крыма Олег Крючков, из-за непогоды в республике без света остались 40 тысяч человек. Пока полностью восстановить электричество в регионе не удалось – сотрудники продолжают работать над восстановлением электросетей.

В Севастополе из-за обрушившегося урагана погибли порядка 800 тропических животных Севастопольского морского Аквариум-музея.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован о ЧП в регионах. При необходимости, отметил он, российский лидер может выехать на места происшествия.