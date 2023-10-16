На юге сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня

В южных районах сектора Газа на пять часов вводится режим прекращения огня, сообщает телеканал Al Arabiya.

За это время иностранные граждане смогут покинуть регион, а жители Газы получить гуманитарную помощь.

По данным NBC, контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом откроется в 9:00 по местному времени.

Ранее управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о том, что с севера сектора Газа на юг перебрались порядка 600 тысяч жителей. Отмечалось, что во всех больницах Газы топлива осталось на сутки, что ставит под угрозу жизни находящихся там людей.