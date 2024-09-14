На юго-востоке Москвы скутер загорелся под водителем во время движения
Фото: [unsplash.com]
В московском Марьино водитель едва не загорелся на собственном скутере во время движения. Транспорт внезапно вспыхнул, чуть не вызвав ДТП. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошел на улице Перерва. По данным канала, небольшой 80-кубовый скутер внезапно заполыхал огнем во время движения. Водитель еле успел спрыгнуть на ходу, но благодаря этому и не получил ожоги.
Сам легкий мопед спасти не удалось. После падения транспорт активно горел, пока полностью не превратился в обугленную кучу металла.
Причиной пожара могла стать замкнувшая проводка. Никто не пострадал: в кадр попал лишь раздосадованный водитель в шлеме, который, вероятно, в этот день никуда не доехал.
Ранее сообщалось, что две школьницы попали под колеса машины в Ноябрьске.