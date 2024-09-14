На юго-востоке Москвы скутер загорелся под водителем во время движения

В московском Марьино водитель едва не загорелся на собственном скутере во время движения. Транспорт внезапно вспыхнул, чуть не вызвав ДТП. Об этом пишет SHOT .

Инцидент произошел на улице Перерва. По данным канала, небольшой 80-кубовый скутер внезапно заполыхал огнем во время движения. Водитель еле успел спрыгнуть на ходу, но благодаря этому и не получил ожоги.

Сам легкий мопед спасти не удалось. После падения транспорт активно горел, пока полностью не превратился в обугленную кучу металла.

Причиной пожара могла стать замкнувшая проводка. Никто не пострадал: в кадр попал лишь раздосадованный водитель в шлеме, который, вероятно, в этот день никуда не доехал.

Ранее сообщалось, что две школьницы попали под колеса машины в Ноябрьске.