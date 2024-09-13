Две школьницы попали под колеса машины в Ноябрьске

В Ноябрьске (ЯНАО) под колеса авто попали две девочки. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Девочки 12 и 13 лет пересекали переходный переход на Некрасова, у дома №7А. Предварительно, водитель не затормозил на «зебре» и совершил наезд. Он сбил обеих юных школьниц, им потребовалась медицинская помощь. Известно, что у одной пострадавших закрытая черепно-мозговая травма.

Также отмечается, что накануне в Ноябрьске также произошло ДТП с участием ребенка. Однако в этот раз столкнулись не машина и пешеход, а самокат и велосипед. Пассажир первого был госпитализирован с травмами, однако их характер не уточняется.

Ранее сообщалось, что водителей Подмосковья проверят на трезвость.