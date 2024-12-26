На юго-западе Москвы произошло ДТП с автобусом, пострадали три человека
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Минимум три человека пострадали после столкновения коммерческого автобуса с мачтой освещения. Инцидент произошел вечером в четверг, 26 декабря, на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного «Организатора перевозок».
По предварительным данным, примерно в 21:50 на улице Бардина случилось дорожно-транспортное происшествие с участием коммерческого автобуса, который следовал по маршруту №119.
Как сообщается, водитель не смог удержать автобус на дороге и допустил столкновение с препятствием. В результате инцидента один из пассажиров в салоне автобуса получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
«Автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Предварительно, пострадали три человека», — сообщили в экстренных службах.
Там добавили, что возгорания и разлива топлива в результате автоаварии не произошло. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что машина протаранила заглохший «Лексус» в Лефортовском тоннеле Москвы, погиб человек.