Смертельное ДТП произошло в Лефортовском тоннеле Москвы

Крупная авария со смертельным исходом произошла в Лефортовском тоннеле в центре Москвы вечером, 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

По информации ведомства, участниками дорожного происшествия стали автомобили Lexus и Volvo. Отметили, что столкновение случилось после того, как один из транспортов притормозил в Лефортовском тоннеле. Также подтвердили, что погиб человек.

В это же время канал Baza сообщает предварительные подробности инцидента. Согласно опубликованной информации, «Лексус» заглох, о чем до происшествия водитель написал в чат автолюбителей. Он пожаловался на ошибку на панели управления и на неповоротливый руль.

После остановки водитель дорогостоящей машины решил выставить канистру в качестве аварийного знака. Однако в этот момент его вместе с транспортом «зацепила» Volvo. На опубликованных из тоннеля кадрах видно вмятину на «Лексусе» и разбросанные обломки, а чуть дальше — тело, предположительно, водителя Lexus.

Подробности и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Курске иномарка на скорости протаранила толпу на остановке.