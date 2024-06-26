На южном берегу Крыма открыли пляжи от Ореанды до Фороса

По словам представителя Роспотребнадзора Республики Крым Натальи Пеньковской, на основании итогов проб воды, на южном берегу полуострова были открыты пляжи в Ореанде, Курпатах, Кацивели, Понизовке, Парковом, Береговом, Санаторном и Форосе. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она отметила, что по пляжам от Алупки до Симеиза решение будет принято в ближайшее время. Так, пока закрыты пляжи населенных пунктов Алупка, Кореиз, Гаспра и пляжи поселка Симеиз.

Добавляется, что для лабораторных исследований специалисты отобрали 21 пробу морской воды и 14 — питьевой. В связи с аварией на коллекторе был временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса.