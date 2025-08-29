На Камчатке судят опекуншу за смерть пятилетней девочки

В Камчатском краевом суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, взявшей на себя обязанности опекуна и обвиняемой в том, что она довела до смерти от голода пятилетнюю девочку. Информацию об этом предоставили в региональной прокуратуре «Ленты.ру».

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в период с января 2024 по январь 2025 года гражданка России оформила опеку над девочкой с инвалидностью. Вменяется в вину то, что она не обеспечивала ребенка надлежащим питанием, не выводила на прогулки, игнорировала необходимость лечебного массажа, а также не обращалась за помощью к логопеду и дефектологу. В результате такого обращения состояние здоровья девочки ухудшилось, и она скончалась.

Опекуну предъявлены обвинения по статье 105, часть 2, пункты «в, д» («Убийство») и статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением» Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновной себя она не считает.

В настоящее время следствие также проводит проверку действий сотрудников органов опеки, в отношении которых возбуждено дело по статье «Халатность».

