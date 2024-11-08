Родители в Комсомольске-на-Амуре заморили «нежеланную» двухлетнюю дочь голодом

В Комсомольске-на-Амуре двухлетняя девочка умерла от крайнего истощения. Оказалось, что родители специально не кормили ее. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

3 ноября в Комсомольске-на-Амуре скончалась двухлетняя девочка. Причиной ее смерти стало крайнее истощение, ребенок в своем возрасте весил только 10 кг. У нее не хватало сил даже на то, чтобы плакать. Ее родители не стали предпринимать что-либо, чтобы спасти свою дочь. Близкие семейной пары, обнаружив такую ситуацию, просто вызвали полицию и скорую.

Семейная пара сначала заявила следствию, что девочка просто долго болела. Но потом супруги стали путаться в показаниях и давать разную информацию. Оказалось, что ребенка перестали кормить еще в июне, и взрослые никак не реагировали на просьбы дать хоть что-то из еды. Причиной такого поступка стало то, что девочка была нежеланным ребенком. Ее родители не были нигде официально трудоустроены и еле-еле сводили концы с концами. Они не хотели воспитывать свою дочь, поскольку не были готовы к такому. И мужчина, и женщина, были взяты под арест и отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что генерал Росгвардии Мирзаев, который находится под арестом по обвинению в коррупции, заявил о грубом обращении с ним. Сотрудники полиции якобы обращаются хуже чем с животным. В то же время он назвал своих соседей по камере вежливыми и интеллигентными людьми.