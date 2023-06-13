На Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар

Он был очень быстро ликвидирован. Горела установка, которая занимается сжиганием избыточного газа.

О пожаре сообщил оперативный штат данного региона в своем микроблоге. Происшествие случилось рано утром, и уже в 7.00 горение было локализовано на площади в 20 квадратных метров.

«Происходит горение установки по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке», - сообщали представители экстренных служб.

Менее чем за час после этого пожар был полностью ликвидирован. В устранении ЧП принимало участие 130 человек, их усилия были подкреплены 26 единицами техники. Пострадавших в результате этого нет.