На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом говорится в публикации канала об оперативной обстановке на мосту в понедельник, 25 декабря.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в сообщении.

Причины ограничений не уточняются.

21 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летевшую на Крымский мост ракету ATACMS со стороны Украины. Глава региона отметил, что была сорвана очередная провокация киевского режима.

Крымский мост периодически перекрывают для движения автомобильного транспорта. Актуальная информация об этом публикуется в канале об оперативной обстановке и Министерства транспорта Республики Крым.

Крымский мост для автомобильного движения был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019 года по нему пустили поезда.