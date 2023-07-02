На крымском пляже тренировочную мишень посчитали беспилотником

В одном из районов Крыма на пляже появилась тренировочная воздушная мишень, которую отдыхающие приняли за дрон. Об этом сообщается в одном из каналов соцсети.

Отмечается, что конструкции такой мишени используются для проведения тренировок систем ПВО.

Подчеркивается, что данный предмет не является опасным.

Напомним, что весной житель одного из дачных поселков городского округа Кашира также перепутал воздушного змея с беспилотником и вызвал полицию.