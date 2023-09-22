На Кубани попал в ДТП автобус с детской спортивной командой

В Краснодарском крае произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей, сообщили в краевом ГУ МВД.

Сегодня около 8 утра на автодороге Краснодар – Кропоткин водитель «Лады Приоры» выехал на трассу со второстепенной дороги и столкнулся с пассажирским автобусом. После удара «Лада» столкнулась с автомобилем «Рено».

В результате аварии погиб ее виновник, водитель «Лады».

В автобусе находилась детская спортивная команда, никто из пассажиров не пострадал.