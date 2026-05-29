На Кубани присяжные признали виновными банду, убившую аниматоров на трассе в 2023 году

Коллегия присяжных заседателей Краснодарского краевого суда вынесла обвинительный вердикт в отношении трех фигурантов резонансного дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в апреле 2023 года. Подсудимые признаны виновными единогласно и не заслуживают снисхождения.

Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона, вердикт был оглашен 28 мая 2026 года. Присяжные посчитали все пункты обвинения в отношении Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна полностью доказанными.

Заседание, на котором коллегия из восьми присяжных заседателей выносила решение, продлилось несколько часов. Судья Игорь Мацко зачитал вопросный лист, содержавший 28 пунктов, детально описывавших обстоятельства гибели потерпевших и роль каждого из обвиняемых. После этого присяжные удалились на совещание и единогласно признали всех троих виновными, а также постановили, что никто из них не заслуживает снисхождения.

Кроме того, присяжные признали Кеворкьяна виновным в еще одном убийстве — знакомого мужчины, совершенном им в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района.

Как было совершено преступление

Согласно версии следствия, которую присяжные сочли доказанной, Демьян Кеворкьян в апреле 2023 года создал организованную преступную группу, куда вовлек своих знакомых — Анатолия Двойникова и Арама Татосяна.

По данным обвинения, Кеворкьян объявил приятелям, что они должны ему по 10 миллионов рублей за «потерянный во время отсидки бизнес», и под угрозами заставил их участвовать в разбойных нападениях на трассах, чтобы отработать долг.

Вечером 28 апреля 2023 года 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко возвращались домой после выступления в станице Крыловской, где работали аниматорами на празднике. На участке дороги между станицами Каневской и Березанской их автомобиль Hyundai Grandeur попал в яму и пробил колесо.

Кирилл позвонил жене и сообщил, что встретил двух парней, которые тоже якобы пробили колесо и вызвались помочь. Как установило следствие, бандиты действительно помогли заменить колесо, а затем напали на жертв, связав их скотчем.

Ограбление и убийство

Завладев автомобилем Чубко, преступники отобрали у потерпевших деньги, банковские карты, документы и ювелирные украшения. Угрожая расправой, они получили пароли от телефонов и банковских карт, после чего несколько часов ездили по банкоматам в разных станицах, снимая денежные средства. Всего со счетов жертв было похищено более 570 тысяч рублей.

Как установлено следствием, первым убили Кирилла Чубко. Ему нанесли не менее 13 ударов ножом, после чего тело захоронили в лесополосе. Затем расправились с Татьяной Мостыко, которой нанесли не менее 6 ножевых ранений. Ее тело также закопали в лесу. Автомобиль потерпевших бандиты сожгли, чтобы уничтожить улики.

Поиски и задержание

О пропаже аниматоров стало известно 1 мая 2023 года. В их поисках участвовало порядка 500 человек — сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и просто неравнодушные жители.

Первый подозреваемый — Демьян Кеворкьян, ранее судимый за кражи, разбой, бандитизм и другие тяжкие преступления, — был задержан 1 мая. Правоохранители обратили внимание на его автомобиль, который несколько раз попадал в поле зрения камер недалеко от места происшествия. На следующий день были арестованы Арам Татосян и Анатолий Двойников.

Двойников и Татосян сразу дали признательные показания и указали места, где спрятали тела убитых. Кеворкьян свою вину отрицает до сих пор, утверждая, что приятели оговаривают его, чтобы выгородить себя.

Что дальше

Обсуждение последствий вердикта назначено в суде на 11 июня 2026 года. Именно тогда суд на основании решения присяжных вынесет приговор. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.