На Кубани вспыхнул склад готовой продукции при винзаводе
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ЧП произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. Огонь очень быстро охватил 900 квадратных метров площади здания.
По сообщениям министерства по чрезвычайным ситуациям, возгорание продолжается уже на протяжении шести часов. Огнеборцы никак не могут окончательно справиться с ним. Изначально пламя очень стремительно распространилось по всему складу. Этому крайне способствовало горючее содержимое, которое содержалось внутри помещения.
Как утверждается в микроблоге МЧС, сейчас пожарные сумели ликвидировать открытое горение, и уже занимаются разбором конструкций и их проливкой. В ликвидации ЧП задействовано 65 человек, на подмогу которым выставлено 17 единиц специальной техники.