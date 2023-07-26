На Кубани вспыхнул склад готовой продукции при винзаводе

По сообщениям министерства по чрезвычайным ситуациям, возгорание продолжается уже на протяжении шести часов. Огнеборцы никак не могут окончательно справиться с ним. Изначально пламя очень стремительно распространилось по всему складу. Этому крайне способствовало горючее содержимое, которое содержалось внутри помещения.

Как утверждается в микроблоге МЧС, сейчас пожарные сумели ликвидировать открытое горение, и уже занимаются разбором конструкций и их проливкой. В ликвидации ЧП задействовано 65 человек, на подмогу которым выставлено 17 единиц специальной техники.