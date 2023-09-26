На купянском направлении резко возросла активность украинской авиации
Фото: [© Александр Вильф/РИА Новости]
Она стала заметно чаще появляться в небе над Харьковом, вокруг него, а также в районе Чугуева.
По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, полеты авиации ВСУ резко участились в последние пару дней.
«Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались в окрестностях Чугуева», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Марочко добавил, что неприятельские самолеты не входят в зону действия российских систем противовоздушной обороны. Они пока держатся на удалении от зоны боевых действий, перемещаясь в тылу. До сих пор со стороны боевых самолетов украинской армии такой активности отмечено не было.