На купянском направлении резко возросла активность украинской авиации

Она стала заметно чаще появляться в небе над Харьковом, вокруг него, а также в районе Чугуева.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, полеты авиации ВСУ резко участились в последние пару дней.

«Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались в окрестностях Чугуева», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Марочко добавил, что неприятельские самолеты не входят в зону действия российских систем противовоздушной обороны. Они пока держатся на удалении от зоны боевых действий, перемещаясь в тылу. До сих пор со стороны боевых самолетов украинской армии такой активности отмечено не было.