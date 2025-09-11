На Кузбассе задержали мужчину, который убил сожительницу сковородой

В Кемеровской области правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в избиении своей сожительницы кухонной утварью, а именно сковородой. Информацию об этом предоставили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в доме на улице Заречной, где 46-летний мужчина, в ходе ссоры, нанес множественные удары сковородой по голове своей 39-летней сожительнице. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась через несколько дней.

Сотрудники Следственного комитета произвели задержание подозреваемого, после чего судом было принято решение о заключении его под стражу. В ходе допроса мужчина подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и подтвердил свои показания на месте преступления.

В рамках расследования уголовного дела был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время продолжается процесс сбора и закрепления доказательств вины подозреваемого.

