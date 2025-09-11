В Новосибирске арестовали отца за истязание своей семьи

В Новосибирске заключен под стражу 37-летний мужчина, обвиняемый в систематическом применении насилия к своей жене и малолетнему сыну на протяжении пяти лет. Информацию об аресте предоставили в региональной прокуратуре.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлится до 8 ноября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за истязание.

Согласно материалам следствия, с 2020 по 2025 год новосибирец регулярно избивал свою супругу и ребенка, причиняя им телесные повреждения различной степени тяжести, а также нанося психологическую травму.

Представители прокуратуры отметили, что обвиняемый использовал незначительные причины для применения физической силы, систематически нанося удары руками и ногами потерпевшим.

Ранее сообщалось, что отец-рецидивист жестоко избил малолетнего сына в больнице Нижегородской области.