На месте ЧП в московском ЖК нашли кепку, которая могла принадлежать подрывнику

На месте ЧП в жилом комплексе «Алые паруса» была обнаружена кепка, возможно, принадлежащая подозреваемому. Скорее всего, речь идет о мужчине с короткой стрижкой, который был в черной куртке и светлой кофте. Ориентировки на него были разосланы 3 февраля вечером, сообщили в телеграм-канале Mash.

По предварительным данным, злоумышленник оставил головной убор на диване, за которым скрывал рюкзак со взрывчаткой. Он покинул здание без кепки всего за несколько минут до взрыва. В настоящее время аксессуар проходит экспертизу.

Смартфон Армена Саркисяна, ставшего жертвой покушения в ЖК «Алые паруса», был уничтожен. По одной из версий, организаторы следили за ним через этот телефон и могли активировать устройство.

Как сообщил SHOT, от телефона практически ничего не осталось, извлечь информацию и проверить на наличие шпионского ПО невозможно — он находился в кармане жертвы и был разрушен.

Система взрывного устройства была приведена в действие дистанционно, возможно, используя геометку мобильного телефона либо камеру для слежки. В настоящее время продолжаются поиски двух мужчин, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели в Москве.