Погибшего в результате взрыва в Москве Саркисяна преследовали на Украине

Основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна, погибшего в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, преследовали на Украине.

Его обвиняли по двум статьям УК: в создании добровольческого батальона в ДНР и в помощи закупки для ВС РФ тепловизоров, горючего и стройматериалов.

Согласно данным на сайте МВД Украины, с мая 2014 года Саркисян находился в базе разыскиваемых в категории лиц, скрывающихся от прокуратуры.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел утром 3 февраля. Один человек погиб на месте. Еще четверо были ранены. Позднее выяснилось, что одного из них не смогли спасти — это был Армен Саркисян, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что на Ставрополье ФСБ удалось предотвратить теракт в электричке.