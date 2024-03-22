На место стрельбы и пожара в Crocus City Hall направили все силы и средства

На место происшествия в Crocus City Hall были направлены все силы и средства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на власти Красногорского городского округа. На месте случившегося работают правоохранители.

Сегодня в концертном зале во время концерта группы «Пикник» произошла стрельба, а затем пожар. По данным СМИ, огонь открыли не менее трех человек в камуфляже.

Отмечается, что многие посетители смогли выбраться из здания и спастись. По словам концертного директора «Пикника», музыканты не пострадали. Информация о раненых и погибших уточняется.