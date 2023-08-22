На металлургическом комбинате в Челябинске сообщили о внештатной ситуации

Одним из последствий инцидента стало образование оранжевого дыма на территории предприятия. Об этом сообщили в РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу комбината.

Специалисты ЧМК приступили к расследованию происшедшего инцидента и выяснению его причин. Отмечается, что оранжевый дым образовался из-за наличия оксида железа в выброшенных в атмосферу частицах. По данным пресс-службы, эти частицы осели на территории предприятия и не представляют угрозу для окружающей среды.