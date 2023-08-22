На металлургическом комбинате в Челябинске сообщили о внештатной ситуации

Безопасность
©РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: [©РИА Новости/Светлана Шевченко]

Сегодня, 22 августа, на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) произошла нештатная ситуация, сопровождавшаяся кратковременным выбросом взвеси запыленного воздуха.

Одним из последствий инцидента стало образование оранжевого дыма на территории предприятия. Об этом сообщили в РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу комбината.

Специалисты ЧМК приступили к расследованию происшедшего инцидента и выяснению его причин. Отмечается, что оранжевый дым образовался из-за наличия оксида железа в выброшенных в атмосферу частицах. По данным пресс-службы, эти частицы осели на территории предприятия и не представляют угрозу для окружающей среды.

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