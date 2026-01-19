На могиле Виктора Цоя в Петербурге обнаружено тело поклонницы

По предварительной информации правоохранительных органов, смерть не носит криминального характера. С женщиной на кладбище прибыли двое ее знакомых, которые после обнаружения тела были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Одной из версий, которую сейчас проверяют следователи, является отравление некачественным алкоголем. Инцидент произошел на территории, которая уже долгие годы является местом паломничества для поклонников творчества лидера группы «Кино».