На могиле Виктора Цоя в Петербурге обнаружено тело поклонницы
Поклонница умерла на могиле Виктора Цоя на Богословском кладбище в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент на месте упокоения легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Как стало известно «Фонтанке» 19 января, на Богословском кладбище вечером накануне было обнаружено тело 47-летней женщины.
По предварительной информации правоохранительных органов, смерть не носит криминального характера. С женщиной на кладбище прибыли двое ее знакомых, которые после обнаружения тела были доставлены в отдел полиции для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Одной из версий, которую сейчас проверяют следователи, является отравление некачественным алкоголем. Инцидент произошел на территории, которая уже долгие годы является местом паломничества для поклонников творчества лидера группы «Кино».