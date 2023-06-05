На мужчину, который избил детей в Талдоме, завели уголовное дело

На мужчину, который избил детей в Талдоме, было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел в Вербилках накануне. Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры он избил женщину и ее детей 2009 и 2011 годов рождения.

Дети с травмами были доставлены в медицинское учреждение. Оттуда сообщение об оказании медпомощи несовершеннолетним было направлено в правоохранительные органы.

На мужчину завели дело по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.