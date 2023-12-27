На мужчину, устроившего стрельбу в Ленинском округе, завели уголовное дело

На мужчину, который устроил стрельбу в Ленинском округе, завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел двадцать пятого декабря на на двадцать пятом километре дороги М-2 «Крым». Тогда в полицию поступило сообщение о стрельбе на участке.

Согласно предварительным данным, на дороге между двумя водителями возник конфликт, в ходе которого один из мужчин начал стрелять из охолощенного пистолета в сторону оппонента. После этого нарушитель попытался скрыться.

Злоумышленник задержали. Им оказался житель Протвино 2001 года рождения. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В результате инцидента никто не пострадал.