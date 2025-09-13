На нефтезаводе в Уфе вспыхнул серьезный пожар после атаки БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод «Новойл» в Уфе подвергся атаке беспилотника ВСУ. Воздушное судно самолетного типа упало на объект в промышленной зоне, вызвав последующее возгорание. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров оперативно сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Радий Хабиров в своем официальном канале подтвердил, что противник попытался атаковать регион. По его сведениям, дрон был успешно сбит, но его обломки упали на территории нефтеперерабатывающего завода. После этого возник пожар, который оперативно принялись тушить экстренные службы. Глава республики подчеркнул, что никто не пострадал, а ситуация находится под контролем.

Многочисленные видеозаписи, опубликованные жителями Уфы в социальных сетях, зафиксировали момент прилета дрона, а также масштабный столб дыма и открытое пламя на территории предприятия. Для обеспечения безопасности в аэропорту Уфы был немедленно введен план «Ковер», что привело к временной приостановке приема и вылета воздушных судов.

Жители Башкортостана также сообщают о перебоях в работе мобильной связи и доступа к интернету. Эти сбои могли быть связаны как с мерами безопасности, так и с повреждением коммуникаций в результате атаки.

Ранее сообщалось, что еще три человека пострадали при атаках беспилотников на Белгород.