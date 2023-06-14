На Новочеркасской ГРЭС произошел сильный пожар
Фото: [© Сергей Пивоваров/РИА Новости]
По имеющимся данным, на 6-м энергоблоке станции загорелась кровля. Общая площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров.
Пожар вспыхнул сегодня днем, информация о нем поступила в экстренные службы немногим более часа назад. Пожарные тут же отреагировали на сигнал, и выехали на ликвидацию ЧП.
Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС по Ростовской области. На данный момент в тушении пламени задействовано 46 огнеборцев и 15 единиц специальной техники.