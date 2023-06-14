На Новочеркасской ГРЭС произошел сильный пожар

Пожар вспыхнул сегодня днем, информация о нем поступила в экстренные службы немногим более часа назад. Пожарные тут же отреагировали на сигнал, и выехали на ликвидацию ЧП.

Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС по Ростовской области. На данный момент в тушении пламени задействовано 46 огнеборцев и 15 единиц специальной техники.