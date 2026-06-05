На Оби перевернулась лодка с восемью пассажирами: пострадавших ищут
Уголовное дело возбудили в Югре после ЧП с лодкой и толпой пассажиров
Утром 5 июня 2026 года на 32 километре протоки Алешкинская в Октябрьском районе Югры перевернулось маломерное судно, сообщает ugra-news.ru. На борту находились восемь человек. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело, количество погибших и пострадавших пока устанавливается.
Лодка следовала по маршруту Приобье — Октябрьское. По неизвестной пока причине судно опрокинулось. На месте работают спасатели и следователи.
Следственные органы Центрального МСУТ СК России возбудили дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи проводят комплекс мероприятий: назначают экспертизы, допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.