На Оби перевернулась лодка с восемью пассажирами: пострадавших ищут

Утром 5 июня 2026 года на 32 километре протоки Алешкинская в Октябрьском районе Югры перевернулось маломерное судно, сообщает ugra-news.ru. На борту находились восемь человек. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело, количество погибших и пострадавших пока устанавливается.