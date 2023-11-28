На одном из заводов Херсона прозвучал сильный взрыв

На херсонском промышленном предприятии было повреждено одно из зданий.

На контролируемой Киевом территории прозвучал взрыв, в результате которого получило повреждения одно из зданий завода. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава военной областной администрации.

«В городе повреждено здание одного из заводов», - заявил он в эфире украинского телемарафона.

Какое именно предприятие пострадало, он не уточнил. Помимо этого взрыв прогремел в городе Запорожье, который также контролируется украинским правительством. Сегодня рано утром воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины, в том числе и на западе страны.