На перегоне «Нахабино – Аникеевка» совершен поджог релейных шкафов

На перегоне «Нахабино – Аникеевка» в Московской области неизвестный совершил поджог релейных шкафов, хотя оборудование в них отсутствовало. Об этом сообщается в соцсетях.

Уточняется, что попытку совершения преступления обнаружил дежурный по станции Нахабино. Он сообщил о поджоге двух из трех шкафов.

Отмечается, что прибывшие на место поджога полицейские зафиксировали пятилитровую пластиковую бутылку и обгоревшие шкафы.

Подчеркивается, что совершившему поджог грозит уголовное наказание.