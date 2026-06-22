Шарапов стал народным: Владимир Конкин получил звание народного артиста России

Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. Еще в юности он начал осваивать сценическое мастерство в творческой студии под руководством Натальи Сухостав, выпускником которой также являлся Олег Табаков. В 1971 году Конкин окончил Саратовское театральное училище. По распределению он уехал в Харьковский театр юного зрителя, а затем работал в Саратовском ТЮЗе, Театре имени Моссовета и на киностудии имени Довженко.

Дебютной ролью в кино для Конкина стал образ Павла Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» (1973 год). Но настоящую славу актеру принесла культовая многосерийная лента Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл легендарного сыщика Володю Шарапова в дуэте с Владимиром Высоцким, исполнившим роль Глеба Жеглова.

Среди других известных работ Конкина — фильмы «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…», экранизация «Отцов и детей», где он сыграл Аркадия Кирсанова. Всего в творческом багаже актёра 49 ролей в кино.

Помимо актерской работы, Конкин много занимается дубляжом и озвучиванием. Его голосом говорят герои Тома Круза в фильмах «Последний самурай», «Миссия невыполнима 2», «Джерри Магуайер. Также он озвучил Фарамира во второй и третьей частях «Властелина колец». Всего актер участвовал в дубляже 149 зарубежных и отечественных кинолент.

В 2010 году Конкину было присвоено звание заслуженного артиста России. Теперь, спустя 16 лет, он удостоен высшего почетного звания — народного артиста.

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