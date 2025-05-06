На подлете к Москве был сбит еще один украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны перехватили еще один украинский дрон, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По утверждению Собянина, вечером 6 мая дежурные средства ПВО сумели нейтрализовать еще один украинский БПЛА.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал он.

Градоначальник не стал приводить никаких подробностей этого перехвата.

До этого Собянин сообщал о перехвате сразу двух дронов, которые направлялись к Москве. Обломки сбитых летательных аппаратов, по неподтвержденной информации, упали в Подмосковье.