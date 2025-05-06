На подлете к Москве был сбит еще один украинский беспилотник
Собянин: ПВО сбила еще один украинский БПЛА на подлете к Москве
Фото: [сommons.wikimediaCENTCOM]
Средства противовоздушной обороны перехватили еще один украинский дрон, который направлялся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
По утверждению Собянина, вечером 6 мая дежурные средства ПВО сумели нейтрализовать еще один украинский БПЛА.
«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал он.
Градоначальник не стал приводить никаких подробностей этого перехвата.
До этого Собянин сообщал о перехвате сразу двух дронов, которые направлялись к Москве. Обломки сбитых летательных аппаратов, по неподтвержденной информации, упали в Подмосковье.