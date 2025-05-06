Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО Минобороны России перехватили два беспилотника, двигавшихся в сторону Москвы. Об этом сообщает официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина. Обломки упавших дронов обнаружены на территории Подмосковья, там работают специалисты экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону Москвы. По информации ведомства, оба дрона были уничтожены средствами ПВО на подлете к столице.

Обломки сбитых аппаратов, по неподтвержденной информации, упали на территории Подмосковья. Об этом пишет телеграм-канал Readovka. На месте их падения работают специалисты оперативных и экстренных служб. Информации о пострадавших не поступает.

Обстоятельства и маршрут движения беспилотников выясняются.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода второй раз за сутки приостановил свою работу.