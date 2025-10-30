На подлете к Москве сбит пятый БПЛА

Собянин: сбит 5-й беспилотник, атаковавший Москву

Безопасность

Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал об уничтожении вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 30 октября в 3:37 по московскому времени.

«Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Таким образом, известно о пяти БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве ночью 30 октября.

Ранее сообщалось, что силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву.