На подлете к Москве сбит пятый БПЛА
Собянин: сбит 5-й беспилотник, атаковавший Москву
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал об уничтожении вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 30 октября в 3:37 по московскому времени.
«Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.
Таким образом, известно о пяти БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве ночью 30 октября.
Ранее сообщалось, что силами ПВО Минобороны сбито еще два беспилотника, летевших на Москву.