На подлете к Москве уничтожен второй беспилотник

Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал об уничтожении вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 30 октября в 3:09 по московскому времени.
«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — сообщил Собянин.
В настоящее время в районе падения обломков беспилотника работают оперативные службы. Специалисты проводят осмотр территории и сбор материальных свидетельств.
Таким образом, известно о двух БПЛА, уничтоженных на подлете к Москве ночью 30 октября.
Ранее сообщалось, что силами ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву.