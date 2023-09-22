На подлете к Туапсе был сбит украинский беспилотник

Комплексу противовоздушной обороны пришлось выпустить две ракеты, чтобы гарантированно поразить цель и не позволить ей достичь города.

Отражение вражеского налета происходило штатно, в результате нет пострадавших, а также причиненного ущерба. Об этом заявили в администрации Туапсинского района Краснодарского края.

«22 сентября в 04:30 и в 04:35 в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. Целью являлся беспилотный летательный аппарат - он уничтожен», - написали ее представители в микроблоге.

Краснодарский край нечасто подвергается ударам со стороны ВСУ из-за своей удаленности от границы. Тем не менее, временами украинские военные производят на него атаку, как правило со стороны Черноморской акватории.