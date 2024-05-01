На подростка, сбившего женщину с 5-летним ребенком в Балашихе, завели уголовное дело

В Балашихе возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Москвы, который на автомобиле сбил женщину с 5-летним ребенком. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне примерно в девять часов вечера. Несовершеннолетний москвич, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ», двигался по дороге у ТЦ на шоссе Энтузиастов. В какой-то момент он сбил пешеходов и врезался в здание.

В результате аварии пострадала женщина и ее сын в возрасте пяти лет. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: [ t.me/mosoblproc ]

По предварительной информации ГСУ СКР по Подмосковью, подросток купил машину «ВАЗ 2109» в интернете и отправился в сторону ближайшего торгового центра, чтобы отточить навыки вождения. В ходе поездки он не справился с управлением и сбил пешеходов.

Пятилетний мальчик все еще в больнице. Врачи определяют степень тяжести травм и оказывают ему всю необходимую помощь. Жизни и здоровью пострадавшей женщины ничего не угрожает.