На подростка, совершившего нападение с пистолетом в Люберцах, завели уголовное дело

Уголовное дело завели на 17-летнего подростка, который с пистолетом напал на мальчика помладше. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Инцидент произошел в Люберцах.

По данным ведомства, юноша 2007 года рождения, находясь в подъезде одного из жилых домов города, потребовал у 15-летнего мальчика кофту за 90 тысяч. Когда тот отказал, злоумышленник несколько раз выстрелил в воздух. Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что нападение было совершено с использованием пневматического пистолета на улице Кирова.