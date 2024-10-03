На работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу международного аэропорта Казани и аэропорта Нижнекамска. Работа казанской воздушной гавани прекращена с 6:00 мск, аэропорта Нижнекамска — с 7:45. Задержаны рейсы на вылет и прилет.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта причиной ограничений назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По информации телеграм-канала Baza, в Казани введен режим «Ковер». По предварительным данным, такие меры связаны с угрозой атаки беспилотников.

План «Ковер» в профессиональной авиационной среде означает режим закрытого неба. Он подразумевает немедленную посадку или уход из зоны действия. Применяется при незаконном пересечении границы, применении оружия против воздушного судна, появлении неопознанных объектов.

Утром 3 октября Министерство обороны РФ сообщило о перехвате над несколькими регионами страны беспилотников ВСУ. Система противовоздушной обороны (ПВО) отработала в Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Всего, по информации ведомства, за ночь ликвидировали 113 вражеских дронов.