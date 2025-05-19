На российском побережье Черного моря объявляли ракетную опасность

В приложении Министерства по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 19 мая, был объявлен режим ракетной опасности для ряда населенных пунктов, которые расположены на берегу Черного моря. Это произошло в 13.56. Эта опасность объявлялась для Новороссийска, Сочи, Сириуса и Темрюка. Менее чем через 15 минут появилось сообщение, что опасность нанесения воздушного удара миновала.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 35 украинских беспилотников в ночь на 19 мая. Большая их часть, 26 единиц, была ликвидирована над Крымом. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Брянской областью и один — над Белгородской.