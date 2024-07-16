На Ростовской АЭС произошел сбой: введено ограничение потребления электроэнергии

На Ростовской АЭС вечером вторника. 16 июля, произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Об этом сообщает глав региона Владимир Владимиров, пишет ТАСС .

Сообщается, что ввиду произошедшего инцидента на АЭС в Ставропольском крае пришлось ограничить потребление энергии на 140 мегаватт. Речь идет о нескольких регионах, где придется вводить такие меры. По словам Владимирова, свет отключился уже на нескольких территориях.

Отдельно Владимиров добавил, что планируется вернуть свет в ближайшее время – уже с 22 или 23 часов. На данный момент более подробной информации о происшествии нет, жителям в случае возникновения каких-либо вопросов рекомендуют звонить по номеру 112.