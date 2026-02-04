На Рублевке произошла перестрелка: один человек погиб

В подъезде жилого дома на Рублевском шоссе в районе Кунцево произошла перестрелка в рамках специальной операции по задержанию, сообщило столичное управление МВД. Силовики остановили двух мужчин, разыскиваемых в связи с тяжким преступлением в Пензенской области.

При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ответ полицейские и сотрудники Росгвардии применили табельное оружие.

В результате перестрелки одного из преступников смертельно ранили. Его напарник задержан на месте. Сами правоохранители не пострадали.

Операцию провели совместно сотрудники уголовного розыска МВД, полиции Пензенской области и Росгвардии. Подозреваемые находились в розыске в связи с преступлением, совершенным 29 января. В тот день двое мужчин похитили 39-летнего жителя Пензенской области, который впоследствии был убит. После этого преступники скрылись и добрались до Москвы.

По данным следствия, фигурантами дела являются Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. Леонтьев ранее был осужден за двойное убийство и освобожден досрочно.

По предварительной информации, именно он открыл огонь по силовикам и был убит в перестрелке. Его сообщник, 38-летний житель Пензы Ланчиков, был задержан.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Задержанного доставят в следственные органы Пензенской области.

Ранее сообщалось, что выстрел из травмата разогнал конфликт из-за места у дома в Санкт-Петербурге.