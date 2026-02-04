На Рублевке произошла перестрелка: один человек погиб
Погоня за фигурантами дела об убийстве завершилась стрельбой на Рублевском шоссе
Фото: [Отделение полиции в Дубне/Медиасток.рф]
В подъезде жилого дома на Рублевском шоссе в районе Кунцево произошла перестрелка в рамках специальной операции по задержанию, сообщило столичное управление МВД. Силовики остановили двух мужчин, разыскиваемых в связи с тяжким преступлением в Пензенской области.
При попытке задержания подозреваемые открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ответ полицейские и сотрудники Росгвардии применили табельное оружие.
В результате перестрелки одного из преступников смертельно ранили. Его напарник задержан на месте. Сами правоохранители не пострадали.
Операцию провели совместно сотрудники уголовного розыска МВД, полиции Пензенской области и Росгвардии. Подозреваемые находились в розыске в связи с преступлением, совершенным 29 января. В тот день двое мужчин похитили 39-летнего жителя Пензенской области, который впоследствии был убит. После этого преступники скрылись и добрались до Москвы.
По данным следствия, фигурантами дела являются Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. Леонтьев ранее был осужден за двойное убийство и освобожден досрочно.
По предварительной информации, именно он открыл огонь по силовикам и был убит в перестрелке. Его сообщник, 38-летний житель Пензы Ланчиков, был задержан.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Задержанного доставят в следственные органы Пензенской области.
