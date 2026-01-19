Парковочная война: выстрел из травмата разогнал конфликт из-за места у дома в Петербурге

Конфликт из-за парковочного места у жилого комплекса в Парголово едва не закончился трагедией. Как сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 января, вечером накануне на улице Архитектора Белова произошла перестрелка, точнее, один предупредительный выстрел в воздух, который заставил агрессоров отступить, передает « Фонтанка ».

По данным полиции, спор возник между водителем автомобиля «Лада Ларгус» и парой, находившейся в «Фольксвагене». Мужчина и женщина, претендуя на одно парковочное место, не только отказались уступать, но и, по предварительной информации, спровоцировали конфликт, угрожая саперной лопаткой.

В ответ водитель «Лады», чтобы прекратить нападение, воспользовался травматическим пистолетом и произвел один выстрел вверх. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противников отступить. На место оперативно прибыли сотрудники полиции.

Стрелявший водитель «Лады» доставлен для разбирательства в отдел полиции. Травматический пистолет у него изъят, сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция выясняет все детали инцидента. Пока ни одна из сторон не подавала официальных заявлений. Инцидент в очередной раз показал, насколько быстро бытовые споры в мегаполисе могут перерасти в опасное противостояние с применением подручных средств и оружия.