На руках у одноклассника: подробности трагического инцидента в екатеринбургской школе

В Екатеринбурге произошла трагедия. Ученик 9 класса скончался в школе № 181. По данным портала E1.ru , подросток почувствовал себя плохо после урока физкультуры.

Инцидент произошел утром в понедельник, 9 февраля. По предварительной информации, мальчик почувствовал резкое недомогание. Его одноклассники, оказавшиеся рядом, незамедлительно позвали на помощь учителей и школьного медработника. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи провела все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти юношу не удалось.

Одноклассники и друзья характеризовали погибшего как жизнерадостного и положительного подростка. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера — юноша ранее жаловался на проблемы со здоровьем. Сейчас прокуратура проводит проверку, в рамках которой выясняет, была ли медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме.