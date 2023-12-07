На Сахалине из-за непогоды перекроют часть федеральной трассы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области сообщило, что часть федеральной трассы на Сахалине закроют из-за осложнившихся погодных условий.

По данным ведомства, ограничения начнут действовать с пятницы, 8 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги А-393 сообщением Южно-Сахалинск – Оха», – говорится в публикации.

Трасса Южно-Сахалинск – Оха перешла в федеральную собственность в январе 2021 года и получила название А-393. Дорога соединяет множество населенных пунктов острова Сахалин, а также морские порты. Ее протяженность составляет 834 км.

Также минтранс региона сообщил, что ранее на севере и в центральной части Сахалина были приостановлены пассажирские перевозки на части дорого муниципального значения.

Накануне региональной агентство по делам гражданской обороны (ГО), чрезвычайным ситуациям (ЧС) и пожарной безопасности предупредило жителей центрального района Сахалина о сильных осадках, холоде и гололедице.