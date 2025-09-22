На Сахалине медведь убил женщину во время сбора ягод

Трагический инцидент произошел вечером 21 сентября в окрестностях поселка Лагури, расположенного в Охинском районе: медведь атаковал двух женщин, которые занимались сбором ягод.

Согласно информации, полученной службой 112, женщины планировали вернуться к дороге к шести часам вечера, однако их планам помешало столкновение с диким животным.

Выжившая сахалинка Наталья сообщила, что первой увидела медведя и успела прокричать: «Уйди!». Затем наступила тишина, после чего она направилась в поселок, откуда около 18:00 позвонила в службу 112 и сообщила о случившемся, как передает Оха.тв.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, полиция и спасатели. Вместе с выжившей женщиной они отправились на поиски в лес и обнаружили рюкзак. Руководитель отряда «Север» Кирилл Лушин рассказал, что медведь находился в 35 метрах, а еще один — слева, заявив, что дальнейшее продвижение было небезопасным, поэтому они вернулись и возобновили поиски утром.

22 сентября поисковые работы продолжились с участием родственников погибшей, лесничих и полицейских. Участница поисков Нина Агафонова рассказала, что они обнаружили ведра, сапоги, следы крови и вещи. В 50 м находился медвежонок, а затем появилась большая медведица. По ее словам, полиция и лесники открыли огонь, зверь отступил, что позволило подойти к телу, но медведица возвращалась к ним еще пять раз.

Установлено, что погибшую звали Людмила Комарова. В поисковой операции участвовал ее сын. Позже лесники выследили и застрелили медведицу, а медвежонок получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Холмском районе медвежонок ранил 73-летнюю пенсионерку на даче.