Суды вынесли решения о выдворении более 4,3 тыс. мигрантов из Подмосковья

В Московской области подвели итоги второго этапа масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», основной задачей которой является борьба с незаконной миграцией. Информация об этом поступила из пресс-службы Главного управления МВД России по региону.

По результатам рейдов, проходивших с 13 по 22 октября, суды постановили выслать из Российской Федерации более 4300 иностранных граждан.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в ходе двух этапов операции было зафиксировано свыше 15,7 тыс. административных правонарушений. Полицейские документально оформили более 10 тыс. протоколов за несоблюдение режима пребывания в РФ и свыше 2100 — за осуществление нелегальной трудовой деятельности.

Помимо этого, согласно данным МВД, к административной ответственности привлекли более 1600 работодателей, которые незаконно использовали труд мигрантов.

Следственными органами было инициировано 748 уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства, 430 из которых — по статье о фиктивной постановке на учет. Также была зарегистрирована серия уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, совершенными иностранцами.

