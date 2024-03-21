На Сахалине получил повреждения грузопассажирский паром

Судно, передвигающееся между островом и материком, было повреждено. Скорее всего, причиной этого стало столкновение с дрейфующим льдом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Паром курсирует между портами Ванино и Холмск. Во время инцидента на нем находилось 63 человека. Из них 35 членов экипажа и 28 пассажиров. На борт погружено 28 автомобилей.

«Грузопассажирское судно «Александр Деев» при движении на переправе Ванино - получило повреждение, предположительно, по причине столкновения со льдиной», - заявили по этому поводу правоохранители.

У судна повреждено рулевое устройство. Сейчас паром ожидает, когда к месту ЧП подойдет буксир и аварийно его отбуксирует в порт Ванино, который расположен в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось о нештатной ситуации в одном из сахалинских аэропортов. Там пассажирский авиалайнер при посадке выкатился за пределы взлетной полосы.