Трагедия в Индии: мужчину забили насмерть из-за слухов о «черной магии»

В индийской деревне Гадивакда жестокое нападение на семью закончилось гибелью мужчины, пытавшегося защитить жену от обвинений в колдовстве. По данным местных СМИ, жители населенного пункта сочли женщину ведьмой и потребовали, чтобы семья покинула деревню. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой News 9 Live.

Супруги отказались уезжать, после чего их дом начали забрасывать камнями. Позже конфликт перерос в массовое нападение. Муж женщины, Манубхай Рамджибхай Дамор, вместе с детьми и родственниками попытался остановить толпу, однако нападавшие были вооружены.

Во время столкновения мужчина получил смертельные травмы. Еще два родственника семьи были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело против 12 жителей деревни. По информации правоохранителей, среди подозреваемых есть участники местной преступной группировки.

Подобные случаи в Индии происходят регулярно. Ранее в штате Одиша был убит молодой мужчина, которого местные жители также обвинили в использовании черной магии.

