В порту Южный беспилотник «Герань-2» поразил катер ВМС Украины

Беспилотник «Герань-2» нанес удар по катеру военно-морских сил Украины в порту Южный (Пивденный) Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Об этом сообщает « Лента.ру ».

По опубликованным данным, в результате атаки погибли четверо украинских военнослужащих. Среди них названы главный старшина Андрей Ануфриев, а также матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов.

Подробности о типе катера и характере повреждений не приводятся. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на данный момент не поступало.

Ранее также сообщалось об ударах российских беспилотников по аэродрому Школьный в Одессе. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, объект использовался украинскими силами как площадка для запуска дальнобойных дронов. Утверждается, что в результате атаки были уничтожены беспилотники, готовившиеся к вылету.

До этого сообщалось, что в Геническе после атаки БПЛА погиб ребенок, есть пострадавшие.