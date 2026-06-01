В порту Южный беспилотник «Герань-2» поразил катер ВМС Украины
«Военный осведомитель»: «Герань» нанесла удар по катеру ВМС Украины
Беспилотник «Герань-2» нанес удар по катеру военно-морских сил Украины в порту Южный (Пивденный) Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». Об этом сообщает «Лента.ру».
По опубликованным данным, в результате атаки погибли четверо украинских военнослужащих. Среди них названы главный старшина Андрей Ануфриев, а также матросы Владислав Руденко, Василий Довгошей и Сергей Павлов.
Подробности о типе катера и характере повреждений не приводятся. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на данный момент не поступало.
Ранее также сообщалось об ударах российских беспилотников по аэродрому Школьный в Одессе. По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, объект использовался украинскими силами как площадка для запуска дальнобойных дронов. Утверждается, что в результате атаки были уничтожены беспилотники, готовившиеся к вылету.
До этого сообщалось, что в Геническе после атаки БПЛА погиб ребенок, есть пострадавшие.